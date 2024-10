Walter Sabatini, le parole sulla Juventus e Douglas Luiz

, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato l'inizio della Serie A, la lotta scudetto e si è soffermato anche sulla"Il Napoli ha preso una strada di grandissima applicazione e velocità di pensiero. Gioca un calcio euforico, divertente e remunerativo, segna tanto. Sta crescendo Lukaku. Quella di Conte è stata un’ottima scelta da parte di De Laurentiis. Antonio è un tecnico che fa sempre risultati. Senza Conte sarebbe stato difficilissimo per il Napoli uscire dalle sabbie mobili in cui si era impantanato"."Gli va dato tempo, ma per il momento non ha dato quello che si aspettava. È normale all’inizio un rendimento oscillatorio, non che sia sempre negativo. Il migliore della Juve è molto spesso Cambiaso, con le sue ottime letture"."Penso che Conte non avrebbe avuto lo stesso impatto a Torino, i ritorni sono sempre rischiosi. Giuntoli ha scelto l’allenatore che a Bologna ha fatto vedere un calcio bellissimo e, al tempo stesso, anche concreto. Quella squadra subiva pochissimi tiri grazie alla grande organizzazione difensiva che partiva già dagli attaccanti".