La conferma è arrivata direttamente da Pep Guardiola: ilè pronto a salutare, difensore inglese classe 1990, che ha chiesto espressamente di poter valutare l'ipotesi di andare all'estero prima di chiudere la carriera. Alla finestra per il giocatore, che in estate si libererà a zero, c'è anche il, come confermato da Relevo e dal Telegraph, che aveva pensato a lui già nella primavera del 2023 prima del suo ultimo rinnovo annuale e che nei giorni scorsi è stato interessato da voci suin uscita. Quest'ultimo è nei radar della, che invece non sembra intenzionata - a dispetto di alcune voci circolate nelle ultime ore sui social - a sondare la pista Walker.