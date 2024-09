Il rapporto tra Vlahovic e Thiago Motta



Le differenze tra Vlahovic e Zirkzee

Il confronto tra Dusane Joshuaha iniziato a far discutere, soprattutto a causa delle difficoltà offensive che la Juventus sta incontrando in campionato. Se in Champions League i bianconeri hanno trovato la rete tre volte contro il PSV, in Serie A la situazione è diversa, con squadre avversarie più chiuse e meno spazi disponibili.Il rendimento di Vlahovic è al centro delle critiche dopo la partita contro il Napoli, conclusa 0-0. È stata la terza gara consecutiva senza segnare per la Juventus, e la prestazione del serbo è stata così deludente che Thiago Motta ha deciso di sostituirlo all'intervallo.Quando laha sceltocome allenatore, molti hanno visto un’opportunità per Vlahovic di esprimersi al meglio, immaginando che il calcio più offensivo del nuovo tecnico potesse valorizzarlo, come accaduto ai tempi della Fiorentina con Vincenzo Italiano. Tuttavia, in questo inizio di stagione si sta delineando una differenza sostanziale: Vlahovic non è il tipo di centravanti ideale per il gioco di Motta, almeno non senza un adattamento.Il sistema di Motta, che ha funzionato benissimo l'anno scorso a, si basava su un attaccante come, che pur non essendo un bomber prolifico, è abile nel far girare la squadra. L'olandese eccelle nel venire incontro ai centrocampisti, proteggere palla e favorire gli inserimenti, agendo come un punto di riferimento attorno al quale ruotano i compagni., al contrario, è un giocatore più individualista, un finalizzatore che segna in modi diversi, ma non è altrettanto bravo a difendere palla spalle alla porta o a facilitare il gioco collettivo. Questa mancanza di capacità nel coinvolgere la squadra rende il suo inserimento nello stile di gioco dipiù complicato. L'attaccante serbo dovrà quindi lavorare per adattarsi e diventare il centravanti che il suo allenatore necessita per far funzionare al meglio il sistema di gioco.



