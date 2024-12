è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell'attacco della, dopo le due partite saltate per la noia muscolare rimediata in Nazionale. Il serbo con tutta probabilità partirà dal primo minuto nel match di oggi contro il Bologna, cosa che è destinato a fare praticamente sempre almeno fino a gennaio, condizioni fisiche permettendo ovviamente, in attesa del rientro di Arek Milik o di un colpo di mercato. Molto più incerto, invece, il suo futuro al termine della stagione, considerando che al momento non sono state ancora poste le basi per il rinnovo di contratto. Ad oggi non è da escludere l'addio in estate di Vlahovic, di cui la Juve ha già stabilito il prezzo: almeno 40 milioni di euro, la cifra minima per evitare la minusvalenza. Lo riporta Calciomercato.com.