La grande occasione di Vlahovic: torna titolare in Juventus-Benfica dopo tre panchine consecutive

Domani sera, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus concluderà la prima fase della Champions League ospitando il Benfica di Bruno Lage. I bianconeri, che hanno pochissime speranze di accedere direttamente agli ottavi di finale, sono già aritmeticamente certi di avere un posto ai playoff che si giocheranno a febbraio. Juve-Benfica sarà la partita del grande ex Angel Di Maria, che tornerà allo Stadium per la prima volta da avversario. Ma soprattutto può e deve essere la partita di Dusan Vlahovic.DV9 tornerà infatti a vestire una maglia da titolare in qualità di riferimento offensivo nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Una grande occasione per il numero 9 bianconero, reduce da tre panchine consecutive: contro Bruges, Milan e Napoli, infatti, l'ex Fiorentina è entrato soltanto a gara in corso, accumulando appena 29 minuti complessivi nelle ultime tre uscite.

I numeri di Vlahovic in Champions

6 presenze

5 volte titolare

4 goal

1 assist

465 minuti giocati

In altre parole, una chance da sfruttare nel miglior modo possibile, vista anche l'assenza di Kolo Muani che potrà giocare la Champions con la Juve solamente da febbraio in poi. Vlahovic, fino a questo momento, ha disputato una rassegna continentale di grande spessore e contro i lusitani è chiamato a confermare un trend che potrà tornare molto utile a Madama nel prosieguo del torneo.