Tuttosport - Koopmeiners farà un richiamo di preparazione: il retroscena e la decisione di Tudor

La prestazione di Teun Koopmeiners è stata, con ogni probabilità, una delle poche note negative di casa Juventus, in occasione della sfida che ha visto i bianconeri primeggiare sul Genoa, steso per 1-0 all'Allianz Stadium grazie al goal decisivo di Kenan Yildiz.L'olandese, schierato in qualità di trequartista nel 3-4-2-1, ha nuovamente deluso, inscenando una sequela piuttosto importante di errori, senza mai entrare nel vivo di una manovra. A tratti ingolfato e sin troppo compassato, all'ex Atalanta non ha giovato nemmeno il modulo che l'aveva reso grande a Bergamo.

Richiamo di preparazione per Koop?

Oltre alla prestazione scadente dal punto di vista tecnico, ad impressionare in maniera negativa è stata la condizione fisica dell'olandese, apparsa decisamente al ribasso. Una gara ad andamento lento che cozza, inevitabilmente, con la prerogativa del calcio di Tudor fatto di intensità, verticalità e pressing alto. In altre parole, servirà decisamente altro per permettere a Koopmeiners di scrollarsi di dosso la negatività accumulata in questi mesi e prendersi, definitivamente, la Juve. Nel frattempo, si studiano soluzioni e correttivi immediati per ovviare a questa situazione di difficoltà.Secondo quanto riferito da Tuttosport, in questi primi giorni da allenatore della Juventus,Tudor ha dialogato moltissimo con Koopmeiners e i fitti colloqui tra il tecnico e l’ex Atalanta, si sono concentrati proprio sul fattore della condizione atletico. Dialoghi che avrebbero portato ad una scelta piuttosto drastica, ovvero affrontare una sorta di “richiamo di preparazione”, nelle prossime due settimane, per riportare Koopmeiners ai suoi standard fisici.L’olandese, sempre secondo Tuttosport, continuerà ad allenarsi con i compagni e ad essere convocato nei prossimi appuntamenti in agenda, magari partendo però inizialmente dalla panchina, ma si sottoporrà quotidianamente a qualche sessione extra per recuperare la brillantezza perduta. La Juve e Tudor non vogliono lasciare nulla al caso, perché come dichiarato dallo stesso allenatore nel post partita "Koopmeiners è un giocatore forte e va recuperato". Ad ogni costo.