Sempre in campo, ma non solo per necessità (ovvero per l'infortunio di Arek Milik che sarà costretto ai box ancora per diverso tempo). Segioca tutte le partite delladal primo minuto - 9 su 9 finora tra campionato e Champions League - è anche perché Thiago Motta lo considera un elemento centrale della sua squadra, come scrive La Gazzetta dello Sport. L'attaccante serbo è già quota 7 goal (con tre doppiette) e un assist in questa prima parte di stagione, per un totale di 758 minuti all'attivo. E sicuramente continuerà a esserlo, con la responsabilità di doversi caricare sempre più spesso la squadra sulle spalle.