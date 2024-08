Thiagoha tenuto la sua prima conferenza stampa precampionato come allenatore della Juventus, in vista dell'incontro di domani contro il neopromosso Como per la prima giornata di Serie A. Diversi i temi affrontati, tra cui alcune inevitabili domande di mercato. L'allenatore ha trasmesso grande entusiasmo per l'inizio della stagione: "Siamo pieni di entusiasmo e non vediamo l'ora di scendere in campo. Il nostro obiettivo è chiaro: fare una grande prestazione e ottenere la vittoria".Quando gli è stato chiesto di Dusan, Motta ha risposto con parole di elogio: "Lo vedo molto bene, sta lavorando con impegno per aiutare i suoi compagni. Dobbiamo tenerlo stretto a noi, perché è un grande giocatore. Ma, come tutti i campioni, ha bisogno del supporto della squadra. Sono molto contento, perché c'è una grande energia che ci spinge a ottenere risultati".