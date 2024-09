Il rinnovo: tutto rimandato verso dicembre

Il possibile sostituto

Nelle ultime ore sta tenendo banco la situazione legata a Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus si è un po' perso nelle ultime gare dopo un inizio di stagione incoraggiante tra Como (due pali e un gol annullato) e Verona (doppietta). Tutto faceva presagire ad un'annata da trascinatore, poi dalla gara contro la Roma le prestazioni dell'ex Fiorentina sono andate in calando. A poco più di un anno dalla scadenza del contratto e con un ingaggio cospicuo, il tema rinnovo è ormai diventato caldo.Le parti si troveranno per discutere l'eventuale prolungamento di contratto. Il tutto però non avverrà nell'immediato, ma soltanto verso dicembre. Tre mesi abbondanti di stagione dunque, un tempo abbastanza ampio per vedere nuovamente un Vlahovic straripante sotto porta. Ci si aspetta una maturazione da parte dello stesso giocatore soprattutto a livello caratteriale, meno irascibile e più tranquillo.Alle voci di rinnovo inevitabilmente ci sono anche quelle su un possibile erede dell'attaccante serbo nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo per un rinnovo a cifre più contenute rispetto a quelle che attualmente percepisce. Si è parlato di Victor Osimhen, di Gyökeres e anche di Jonathan David . Al momento però è ancora presto parlare di un vero e proprio sostituto o erede di Dusan Vlahovic.





