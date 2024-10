Dusansta vivendo un momento cruciale nella sua carriera alla Juve, sia per le prestazioni in campo che per la questione legata al suo futuro contrattuale. Grazie al lavoro di Thiago Motta, l'attaccante serbo è sempre più integrato nel progetto di gioco bianconero. Tuttavia, oltre ai gol, la Juventus è concentrata sul suo rinnovo di contratto.Il piano della società, avviato in estate, ha mirato a rafforzare la rosa riducendo contemporaneamente il monte ingaggi. Vlahovic è un giocatore chiave e la Juventus vuole blindarlo, cercando allo stesso tempo di rivedere il suo stipendio al ribasso.Giuntoli e il suo procuratore, Darko Ristic, sono in contatto per trovare un accordo che rispetti i parametri finanziari del club, con fiducia reciproca che si possa arrivare a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.