Dusanha una grande occasione davanti a sé: quella di mettere a posto i conti con la sua, risultando finalmente decisivo in una partita importante come forse non lo è mai stato. L'appuntamento è per questa sera contro la Danimarca, alle 21.00. O forse un po' più tardi, se davvero il CT dellaDragan Stojkovic deciderà di escluderlo dall'undici titolare contando di poter fare affidamento su di lui a gara in corso, un po' come successo nei giorni scorsi con il milanista Luka Jovic. A volte, del resto, la panchina può diventare uno stimolo per Dusan, che lo ha sperimentato sulla sua pelle allaquando, dopo un periodo di astinenza, Massimilianodecise di metterlo "a riposo" per poi ritrovarlo più sereno e consapevole dei propri mezzi.Il classe 2000, un po' sottotono finora a Euro 2024, sa bene che tutti si aspettano molto da lui. E chissà, forse è proprio per questo che spesso ha deluso negli appuntamenti importanti, sia in bianconero che in Nazionale, non riuscendo a trovare la via del goal e nemmeno a rendersi utile in altri modi. Quella di oggi può essere la sua ultima occasione in questo Europeo, un'occasione per dimostrare il suo vero valore e mettere a tacere le critiche lasciando parlare solo il campo. In allenamento, secondo i bene informati, è apparso sereno, concentrato e motivato, ascoltando con attenzione il discorso del suo CT. Ora dipende tutto da lui:. Che è assolutamente intenzionato a farlo diventare un pilastro, a patto che sia decisivo.

