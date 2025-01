Le parole dia Fanpage:VLAHOVIC - "Alla Juve bisogna trasmettere la fame di vincere, il resto conta poco altrimenti ti mandano via. È quello che ho imparato io da Agnelli a Moggi, Giraudo e Bettega. La Juve aveva trovato di nuovo una continuità nelle vittorie e ora è in quella fase in cui il pubblico ti aspetta. Sei in una società in cui puoi parlare, ma devi vincere e se questo non l'hai capito devi cambiare squadra. Questo può fartelo capire uno come Chiellini, con tutto il rispetto gli altri sono imprenditori o altro. Se la palla non entra in rete e la situazione attuale non ti piace, devi andare in un altro posto. Chi è all'interno della Juve lo sa".