Ai microfoni di DAZN,ha toccato diversi argomenti, tra cui quello relativo alla corsa per la vittoria dello Scudetto. Una lotta al tricolore che, secondo Vlahovic, vedrà coinvolte diverse squadre. Di seguito il pensiero dell'attaccante serbo."Sarà un duello contro noi stessi. Ci sono tante squadre che possono lottare per lo Scudetto, è presto per dirlo. L’Inter è la squadra che lo scorso anno è stata migliore di tutte, senza ombra di dubbio: sono una squadra fortissima. Quest’anno però sarà un campionato deciso dai dettagli".