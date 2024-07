Vlahovic, il siparietto con Colinet: ecco cosa è successo

L'allenamento di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, ha mostrato già alcuni tratti della nuova Juventus targata Motta. A partire dai ritmi molto alti.Intensità massima in tutte le esercitazioni e pause brevissime. Un’ora difuoco, vissuta a tavoletta, sotto la spinta del tecnico italo brasiliano e del suo fidato vice preparatore atletico Simon Colinet.Simpatico siparietto tra Dusan Vlahovic e il preparatore atletico della Juventus, Simon Colinet durante l'allenamento di ieri pomeriggio. Vlahovic e compagni sono usciti dal campo stremati e il serbo, sempre più leader del gruppo, ha trovato giusto le forze per scherzare con Colinet: "Stavolta, Simo, puoi anche dire che siamo stati bravi…", il retroscena raccontato dalla Gazzetta dello Sport. Una conferma in più dell’atmosfera positiva che si respira nello spogliatoio. I giocatori stanno apprezzando le novità introdotte da Motta. A partire dalle esercitazioni con la palla per migliorare possesso, duelli e velocità di passaggi