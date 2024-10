La partita di Vlahovic in Juventus-Parma

Una notte da incubo, una notte che Dusannon dimenticherà facilmente. L'attaccante serbo è il protagonista delle occasioni mancate, il volto di un pari che sa di sconfitta. E che determina la grande differenza tra ciò che i bianconeri avrebbero potuto essere - con i suoi gol - e ciò che invece non sono, almeno classifica alla mano. Si rafforza dunque un credo condiviso: con un'alternativa al serbo, molto probabilmente la Juve avrebbe raccolto di più.Ma cos'è mancato, alla gara di Dusan? Nel periodo forse migliore, dopo essersi sfogato pure a San Siro e aver rotto un tabù,è stato il grande rammarico di. Oltre alle due occasioni gettate alle ortiche - una clamorosissima -, è rimasta a galla per 90 minuti la sensazione che fosse praticamente distante da tutto il contesto, che ci provasse con la consapevolezza di non riuscirci mai.Capitano, certe notti. E capitano più spesso a DV9, che avrà sempre i numeri dalla sua parte, ma la costanza di rendimento no, quella è un'altra roba, che magari avrà o che magari non riuscirà mai ad avere. A prescindere, tutto questo peso sulle spalle del Nove era il grande scenario da evitare e puntualmente offerto dall'ultimo mercato.L'ultima partita di ottobre ci consegna l'ennesima responsabilità addossata per l'ennesima volta al centravanti, persino quando tutto sembrava girare a meraviglia. Buona fortuna a uscire dal tunnel: ne avrà bisogno.