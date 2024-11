Vlahovic recupera per Milan-Juventus?

La peggior notizia possibile per lache rischia di dover perdere per un po' di tempo. L'attaccante serbo si è infortunato nel finale di Serbia-Danimarca, toccandosi la coscia e confermando poi di aver sentito tirare il muscolo. Per capire l'entità del problema bisognerà attendere gli esami strumentali.La Juventus giocherà contro ilsabato, tra pochi giorni. Visti i tempi ristretti, come scrive la Gazzetta dello Sport, Vlahovic difficilmente ci sarà a San Siro e nel caso sarebbe emergenza totale per i bianconeri.