Juventus, Vlahovic riposa con il Parma?

continuerà a giocare sempre? Fino ad ora l'attaccante serbo è l'unico a non essere mai andato in panchina dall'inizio. Un po' per scelta, un po' perché la Juventus non ha vere alternative in attacco a Dusan. Adesso i bianconeri giocheranno ogni tre giorni per le prossime due settimane. Ecco cosa filtra sulla gestione di Vlahovic.Il calendario potrebbe presto consigliare un nuovo pit stop a DV9, almeno dal fischio d’inizio. Se già con il Parma, domani sera allo Stadium, riferisce Tuttosport, si scoprirà nella giornata di oggi, quando lo staff valuterà le sue condizioni atletiche e la bontà del suo recupero dalle ultime fatiche, all’indomani della sessione di scarico andata in scena oggi alla Continassa. La trasferta di sabato a Udine, quando Thiago Motta confida di recuperare almeno un elemento offensivo dall’infermeria, si legge, resta un’altra opzione sullo sfondo.