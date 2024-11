Vlahovic Juve, la situazione sul rinnovo

Senza dubbio uno dei puzzle più complicati. Quello tra Vlahovic e la Juventus appare così, un rompicapo che diventa sempre più complesso e rischia di diventare irrisolvibile. Il discorso rinnovo era già un rebus prima, con una cifra - 12 milioni netti a stagione -che la Juve sta mettendo in atto. E quindi? E quindi rimane un grande punto interrogativo. O meglio, tanti interrogativi da chiarire intorno alla figura di Vlahovic e al suo legame con la Juve. Le parole del serbo nel post partita con la sua Nazionale hanno lasciato innanzitutto un po' di amaro in bocca , oltre allo stupore per un pensiero che contrasta con quello che lo stesso attaccante aveva detto a inizio anno. Quella svolta di Thiago Motta ora appare già più sbiadita.Il rinnovo di Vlahovic, al momento,. Il serbo non sembra avere un legame indissolubile con la Juventus, e la Juventus per ora non sembra voler fare troppi passi verso di lui. Morale della favola?: da entrambe le parti sembra esserci stallo, e la sensazione è che non si vada verso grandi cambiamenti. L'attesa, dunque, non è delle più rosee, ma le crepe iniziano a essere diverse.





