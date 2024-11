Vlahovic ci sarà contro l'Aston Villa?

Ladeve già pensare alla complicata sfida contro l'Aston Villa in Champions. Vlahovic ci sarà? Restano due giorni di cure e di prove, al massimo due e mezzo con l’allenamento di martedì mattina, per capire se martedì l’attaccante potrà salire sull’aereo che porterà la Juve a Birmingham, scrive Tuttosport. E per capire, nel caso in cui possa partire da Caselle con i compagni, quale potrà essere il suo contributo al Villa Park.Vlahovic, si legge, sarà con i compagni solo se il dolore e ogni sensazione anomala saranno scomparsi. La speranza c’è, ma oggi è almeno altrettanto grande la possibilità guardi i compagni dalla tv come ha fatto ieri.