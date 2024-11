Vlahovic recupera per Aston Villa-Juventus?

è rientrato dalla Nazionale con un problema fisico di natura muscolare. L'attaccante serbo non ha riportato lesioni ma comunque dovrà saltare la sfida contro il Milan, come confermato anche dain conferenza stampa. Quando tornerà a disposizione della Juve?Thiago Motta ha risposto alla domanda su quando può rientrare Vlahovic e in particolare se ce la farà già per la sfida di Champions contro l'Aston Villa: "Non lo so ancora se torna con l’Aston Villa, domani non sarà con noi sicuramente". Il serbo quindi rimane in dubbio ma non è escluso che possa esserci nella partita europea.