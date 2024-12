Dusanè stato assoluto protagonista nel match tra Juventus e Manchester City, regalando una prestazione da incorniciare che ha indirizzato l'intera serata, rendendola memorabile per il club. Quella partita sembra destinata a diventare uno di quei capitoli indelebili nella storia dell’era Thiago Motta: una vera e propria impresa sotto la guida del nuovo allenatore, con la firma del serbo che, come quella dei grandi campioni del passato, rimarrà impressa nella memoria dei tifosi. Il numero 9 ha contribuito al successo della squadra con una performance che ha messo in luce non solo il suo talento, ma anche la sua dedizione.è stato il punto di riferimento, il frontman che ha onorato il successo, ma soprattutto un giocatore che ha messo le proprie qualità al servizio dei compagni e del tecnico, dimostrando un'integrazione perfetta con il collettivo. La sua partita è stata la sintesi perfetta di sacrificio e genialità, rispecchiando al meglio tutto ciò che di positivo può esaltare il suo gioco.