Sabato 11 gennaio, in prima serata, l’attaccante dellaDusansarà il grande protagonista della prima puntata della nuova stagione del popolare programma televisivo "C’è Posta per Te", in onda su Canale 5. L’attesissimo appuntamento segna l'inizio di un’altra emozionante stagione del celebre format condotto da Maria De Filippi, noto per raccontare storie toccanti e riunire persone. La partecipazione di Vlahovic, uno dei volti più noti del calcio italiano, aggiunge ulteriore fascino alla puntata inaugurale. Il calciatore sarà coinvolto in un momento speciale, rendendo la serata indimenticabile per i fan e per il pubblico a casa.