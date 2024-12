Le parole dia Prime dopo- "Tutta la squadra ha fatto un'ottima partita, l'abbiamo preparata bene e abbiamo fatto quello che dovevamo. Il risultato può darci un bell'aiuto per il resto della stagione".- "Un po' di fortuna, ma l'importante è che sia entrata".- "Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, abbiamo detto quello che pensavamo dopo il Bologna. Non è possibile che ogni volta dobbiamo aspettarci uno schiaffo per iniziare a giocare, ai ragazzi ho detto che potevamo farlo anche dal primo minuto. Questa partita si preparava da sola, ma ce ne sono altre importanti come il Bologna o il Cagliari in casa che dovevamo vincere. Ci manca un po' di esperienza ma qui non c'è tempo, si aspettano i risultati subito. Speriamo di continuare così, che questa vittoria sia un nuovo inizio".





