Dusansta attraversando un ottimo momento di forma, avendo contribuito ad almeno una rete in quattro partite consecutive tra tutte le competizioni. L'attaccante serbo è stato decisivo contro Bologna, Manchester City, Venezia e Cagliari, fornendo gol o assist in ogni occasione. Si tratta della prima volta che Vlahovic raggiunge questa continuità da quando veste la maglia della Juventus, un segnale importante sia per il giocatore che per il club bianconero. La ritrovata incisività sotto porta e il contributo concreto alla manovra offensiva rappresentano una buona notizia per Thiago Motta, che punta su di lui per gli impegni futuri.