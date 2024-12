Le parole di Nico Gonzalez dopo Juventus-Cagliari

Le parole dia Mediaset dopo- "Siamo contenti, anche dei tifosi che sono venuti numerosi e ci hanno sostenuto".- "Mi fa tantissimo piacere, questo è uno dei club più grandi d'Europa con 50-60 milioni di tifosi. Mi dispiace per quello che è successo ma dobbiamo continuare così, tutti uniti e insieme".E quelle di- "Risultato importante, quello che abbiamo dimostrato oggi dobbiamo riproporlo e continuare su questa strada".- "La prima cosa a cui volevo pensare era stare bene per aiutare la squadra, sempre con il sorriso. Dobbiamo stare uniti, essere tutti felici, dipendiamo anche da quello. Sono contento per il goal e la vittoria".- "Guardiamo partita per partita".