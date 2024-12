Matija, ex difensore della Fiorentina e compagno di squadra di Dusan Vlahovic ai tempi viola, ha espresso parole di grande elogio per l'attaccante della Juventus durante un'intervista a Cronache di Spogliatoio."Per me è tra i tre attaccanti più forti del mondo. Raramente ho visto giocatori con un'attitudine al lavoro maggiore della sua," ha dichiarato il difensore serbo, sottolineando il talento e la dedizione di Vlahovic.Nastasic ha poi evidenziato come il passaggio alla Juventus abbia rappresentato una tappa fondamentale per la crescita del giovane centravanti. "Quando si è trasferito alla Juventus è stato un grande passo, e penso che abbia dimostrato il suo talento. È ancora giovane, poi. Le critiche sono normali, lui deve solo stare calmo."