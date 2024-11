Vlahovic verso la panchina?

Le parole di Thiago Motta in conferenza

I numeri di Vlahovic in campionato

10 presenze

10 volte titolare

6 goal

0 assist

835 minuti giocati su 900

Chi gioca al posto di Vlahovic contro l'Udinese?

Il rendimento di Mbangula con la Juventus in Serie A

6 presenze

4 volte titolare

1 goal

3 assist

317 minuti giocati

Tempo per rimuginare proprio non ce n'è. Tre giorni dopo l'amaro pareggio interno contro il Parma, ladiriparte da Udine con la ferma intenzione di dare una scossa al suo campionato dopo essere scivolata dal terzo al sesto posto in classifica nel giro di una mangiata di giorni.Una scossa che, però, potrebbe riguardare innanzitutto l'assetto con il quale i bianconeri approcceranno al match del Bluenergy Stadium. La grande mossa a sorpresa di Thiago Motta potrebbe infatti riguarda uno degli uomini ai quali il tecnico italo-brasiliano non ha mai rinunciato da quando si è insediato al timone del club bianconero.La grande notizia, infatti, che potrebbe trovare riscontro nella realtà dei fatti nel giro di poche ore è infatti la possibilità che Dusan Vlahovic si sieda inizialmente in panchina nel match contro l'Udinese. La mancanza di alternative nel ruolo di prima punta ha di fatto costretto il serbo ad un autentico tour de force da inizio stagione, ma a Udine - nell'ottica della fondamentale gara di Champions League contro il Lille - ecco che per DV9 potrebbe essere giunto il momento di tirare il fiato."Vlahovic può riposare? Può essere. Può essere una situazione da valutare anche oggi. Devo dire che questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi, stanno bene, è un momento in cui tutti dobbiamo dare qualcosa in più, fare meglio per affrontare già da subito la prossima partita per avere quel che dobbiamo avere. Al momento opportuno troveremo la soluzione migliore per affrontare la partita".In qualità di riferimento offensivo nel 4-2-3-1 tracciato da Thiago Motta potrebbe infatti toccare a Samuel Mbangula. Il classe 2004 belga sarebbe dunque chiamato ad agire da falso nove guidando l'attacco bianconero nel delicato match di Udine.





