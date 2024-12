Vlahovic vincitore del Pallone d'Oro in Serbia

Dusanè il miglior marcatore dell'anno solare in Serie A con oltre 20 goal e nonostante le critiche, l'attaccante serbo si sta confermando anche in queste ultime settimane, con tre goal nelle ultime tre partite giocate dallaVlahovic è stato premiato con il Pallone d'Oro in patria: è il calciatore serbo 2024. Dusan è stato infatti il più votato dai tifosi e ha avuto questo importante riconoscimento. E anche i momenti difficili con il commissario tecnico della Nazionale, Stojkovic, sono ormai superati. Ottimo momento per il centravanti, che vuole continuare a trascinare la Juventus.