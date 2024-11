Ai microfoni di Pressing su Italia 1, Andrea, ex capitano dell'Inter, ha analizzato il difficile momento che stanno attraversando due grandi attaccanti come, rispettivamente alla Juventus e al Napoli. Secondo Ranocchia, il problema che affligge entrambi non è solo tecnico, ma anche psicologico, legato alla comprensione dei propri ruoli all'interno delle squadre.Per quanto riguarda Vlahovic, Ranocchia ha sottolineato come il centravanti serbo stia vivendo una fase delicata. "Secondo me per Vlahovic il problema è sia tecnico che mentale", ha dichiarato l'ex difensore. "Arrivati a questo livello è difficile migliorare tecnicamente, ma il vero lavoro da fare ora è capire il nuovo sistema di gioco, ciò che chiede l'allenatore, e soprattutto comprendere che sei la punta centrale della Juventus. Un ruolo che implica grandi responsabilità, dove devi essere un giocatore che sposta gli equilibri e che deve segnare". Un messaggio chiaro, che evidenzia la necessità di adattarsi non solo al gioco, ma anche alla pressione di essere l'attaccante principale di un club come la Juventus.