"Non c'è più riposo". La frase pronunciata nel ritiro estivo dellada Simon Colinet, divenuta ormai un mantra del nuovo corso targato Thiago Motta, si può sicuramente adattare bene a, che non è mai stato utilizzato tanto come in questa stagione. L'attaccante serbo, che ad oggi nella rosa bianconera non ha un vero sostituto, ha giocato circa il 90% dei minuti a disposizione, partendo dall'inizio in tutte le quindici gare disputate finora e collezionando nove goal e un assist. Nessun dubbio, dunque, nemmeno in vista del derby contro il: il classe 2000 sarà di nuovo titolare, dopo la sostituzione nel corso del secondo tempo contro il Lille che ha fatto tanto discutere.