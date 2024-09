Vlahovic e Koopmeiners: le prove in allenamento

Se l'asse centrale di una squadra è spesso la cosa più importante,il primo, al centro del gioco, il secondo al centro dell'attacco. Per ora hanno giocato insieme mezz'ora, nel secondo tempo della partita contro la Roma. Senza però essersi potuti allenati insieme e "conoscersi".Non c'era allora momento migliore per questa pausa per le nazionali. Perché sia il serbo che Koopmeiners sono rimasti alla Continassa ad allenarsi e difficilmente ricapiterà nelle prossime convocazioni., si stanno progressivamente trovando sulla stessa lunghezza d’onda e il primo test per capire a che punto è l'intesa ci sarà tra pochi giorni, ad Empoli.Per Thiago Motta la pausa nazionali è servita a fortificare i meccanismi offensivi, che con la Roma non hanno funzionato come sperato.Buone notizie per il serbo quindi, perché da qui in avanti potrà contare su un supporto di alto livello. E arrivare a superare i 20 goal sarà un po' più facile adesso.



