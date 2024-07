L'idea di Thiago Motta per Vlahovic

. Questa la "previsione" di Cesare Prandelli in merito all'attaccante serbo, che tutto il popolo bianconero spera di vedere finalmente - e con continuità - al 100% in campo, in grado di esprimere tutto il suo potenziale per trascinare lacome un vero leader. Il tecnico italo-brasiliano ci lavorerà, a partire dal ritiro in Germania che prenderà il via oggi, consapevole di avere a disposizione - come ha detto l'altro giorno in conferenza stampa - "un grande giocatore, che però ha bisogno della squadra".Secondo La Gazzetta dello Sport, la "missione" di Motta per Vlahovic è chiarissima:. L'obiettivo, insomma, è quello di mettere il classe 2000 al centro della sua Juventus per renderlo ancora più spietato sotto porta. Si cercherà di affinare certi suoi colpi, ma anche di coinvolgerlo maggiormente nel gioco e di accompagnarlo con elementi di inserimento e di assalto, in modo da ridurgli i metri da percorrere e aumentargli i rifornimenti dalla corsie esterne o attraverso le imbucate centrali. Il tutto per far sentire Dusan meno isolato e più vicino alla porta, il suo habitat naturale.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui