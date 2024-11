, che con il rigore di ieri sera è arrivato a quota 21 goal nel 2024, è il primo giocatore dellaa segnare più di 20 reti in un anno solare in tutte le competizioni dai tempi dinel 2020 (41 reti). In totale quello contro il Lille è stato il 50° centro in bianconero del serbo (e il 5° in Champions League in 11 partite), che ha eguagliato Carlos Tevez e ora è solo a tre lunghezze di distanza dall'indimenticato Gianluca Vialli. Un goal, quello arrivato allo Stadio Pierre Mauroy, che ha anche contribuito a spazzare qualche critica di troppo.