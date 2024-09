Juventus, il piano per il rinnovo di Vlahovic

Lavuole evitare a tutti i costi un nuovo "caso Chiesa" (ceduto al Liverpool nei giorni scorsi per 12 milioni di euro più 3 di bonus a un anno dalla scadenza di contratto per evitare di perderlo a zero). Che è quello che rischia di verificarsi con, approdato in bianconero a gennaio 2022 per 70+10 milioni e ora "blindato" fino al 2026 con uno stipendio destinato ad arrivare a quota 12 milioni di euro netti. Cifre decisamente alte, che fanno ben intuire perché le conseguenze di una sua cessione sulla falsariga di quella dell'esterno azzurro sarebbero sanguinose per le casse del club. Come vi abbiamo spiegato nelle scorse ore , il piano della Juve è quello di avviare entro fine settembre i colloqui per il rinnovo, per poi arrivare a una definizione entro la fine del 2024. Una delle ipotesi di base, stando a Calciomercato.com, potrebbe essere la proposta di un prolungamento del contratto fino al 2028 o 2029 con un ingaggio da 10 milioni di euro più bonus, spalmando così su più anni parte dei soldi dovuti all'attaccante fino al 2026.Al di là degli aspetti finanziari, comunque, nell'ambito della trattativa la Juventus vorrebbe puntare anche su un aspetto motivazionale ed emozionale che nella scorsa stagione era assente, e che arriva direttamente dall'entusiasmo cheha portato a tutto l'ambiente bianconero. A Vlahovic, in sostanza, sarà ribadito che è e continuerà ad essere al centro del progetto bianconero, quale leader in campo e nello spogliatoio: un aspetto, questo, che la dirigenza spera possa avere un peso in sede di trattativa, per cui ora sembra filtrare un certo ottimismo.





