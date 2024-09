Juventus, Dusan Vlahovic verso il rinnovo

L'obiettivo è chiaro: evitare un doppione del caso Federico Chiesa. Il contratto che lega Dusanallaè in scadenza il 30 giugno 2026, l'ingaggio del centravanti serbo per questa stagione e la prossima è di 12 milioni netti a stagione, circa 21 lordi. Una cifra decisamente lontana dai nuovi parametri societari considerando che Koopmeiners ne guadagna poco più di 4 e Bremer fresco di rinnovo poco più di 6.Dusan vuole restare alla Juventus, come riferisce oggi Tuttosport. Dialoghi tra il suo agente Darko Ristic e la Vecchia Signora ce ne sono già stati, ora però entreranno nel vivo. Dusan è ritenuto centrale nel progetto della nuova Juventus targata Thiago Motta. L'obiettivo è raggiungere l'accordo per il rinnovo presto, diminuire l'ingaggio ma non in maniera drastica, magari inserendo dei bonus. Saranno mesi di trattative con la speranza che la fumata bianca possa arrivare presto. Dusan però, dal canto suo, vuole la Juventus e questo è quello che conta.





