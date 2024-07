. Thiago Motta lo ha ribadito anche oggi, senza dubbi nell'indicare il serbo classe 2000 come uno dei pilastri della sua squadra, che ha avuto modo di osservare bene da vicino in questi giorni di lavoro in Germania. le dichiarazioni del nuovo tecnico bianconero ai nostri microfoni . "Il lavoro di Dusan, come quello di tutti gli altri, non si può fermare solo a vedere i goal. Ci sono tante cose nel calcio da fare, lui lo sa molto bene e lui lo sa fare. È un giocatore importante, ma l'ho detto anche nella prima conferenza: il grande talento ha sempre bisogno della squadra".Parole chiare, che parlano appunto della centralità di Vlahovic nel nuovo progetto - e anche, andando a caccia di esterni sul mercato - ma anche della volontà comune, dei tifosi in primis, di vedere il numero 9 finalmente decisivo e prolifico con continuità, come ci si aspetta da un giocatore che continua a richiedere al club "sforzi" non indifferenti.Stando ai dati diffusi nei giorni scorsi da Calcio & Finanza, il costo che la Juventus dovrà sostenere per il centravanti 24enne nella stagione 2024/25 sarà infatti di oltre: una cifra che, per fare un paragone con una diretta rivale dei bianconeri, ha lo stesso peso sul bilancio della società di appartenenza di tutto il reparto offensivo dell'. Considerando in ordine decrescente Lautaro Martinez (con ingaggio già rialzato per l'imminente rinnovo), Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, il costo complessivo delle quattro punte tocca i 41,9 milioni di euro (escluso dal conteggio Joaquin Correa, che potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto).. Non lo è mai stato e mai lo sarà, o almeno non finchè il suo contratto resterà quello attualmente in vigore. Per lui, quindi, è davvero giunto il momento di dimostrare il suo vero valore, "senza pressioni ma con responsabilità". Anche i bianconeri, quindi, potranno trarre le valutazioni del caso.





