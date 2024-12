Bisognerà attendere ancora un po' per avere novità sul futuro di. Come riferito da Sky Sport, infatti, il prossimo incontro fra lae l'entourage dell'attaccante serbo è previsto a febbraio, oltre la fine della sessione invernale di calciomercato, dunque a meno di un anno e mezzo dalla scadenza di contratto fissata nel giugno 2026. La situazione del classe 2000 è ormai nota: il club bianconero gli offre un rinnovo che consenta di spalmare nel tempo il suo lauto ingaggio, uno scenario che il giocatore non sembra gradire particolarmente. Al momento, insomma, l'accordo tra le parti è molto lontano.