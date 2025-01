Repubblica - 'La Juventus e Vlahovic mai così lontani': perché Thiago Motta lo lascia fuori

AFP via Getty Images

Vlahovic e la Juventus sempre più lontani

"Non ha giocato per scelta tecnica, anche se aveva un fastidio al flessore, e non posso dire se sarà titolare con il Brugge", cosìha risposto alle domande suin conferenza stampa alla vigilia di Champions. Basterebbero già queste parole per far capire come la situazione del centravanti serbo all'interno della Juventus si stia modificando. E non in chiave positiva.Thiago Motta per la prima volta in stagione può davvero iniziare a scegliere là davanti. Sugli esterni, dove ha anche ritrovato Francisco Conceicao. E nel ruolo di centravanti. La conseguenza, scrive Repubblica, è che Vlahovic non è più imprescindibile , perché il suo status di titolarissimo dipendeva da una sostanziale mancanza di alternative nel ruolo. E' un dato di fatto, si legge, checui però prima, per mancanza di alternative, non poteva dare sfogo. La Juventus vista nelle ultime due partite contro Atalanta e Milan ha mostrato la miglior versione di sé stessa, ottenendo anche risultati importanti. E lo ha fatto con Nico Gonzalez nel ruolo di attaccante, con Vlahovic in campo 7 minuti contro il Milan.