Vlahovic-Juventus: quanto offre il club per il rinnovo di contratto

Come sappiamo ladovranno incontrarsi nel prossimo periodo per provare a raggiungere un'intesa sul prolungamento. Il contratto dell'attaccante serbo scadrà infatti nel 2026.svela i dettagli su quella che dovrebbe essere la proposta del club."Un prolungamento del contratto di almeno una o due stagioni, con ingaggio rimodulato che tra parte fissa e bonus potrebbe comunque garantire tra i 9 e i 10 milioni netti a stagione. Nuovi incontri con Ristic in programma", si legge. Sarebbe quindi comunque l'ingaggio più alto della rosa ma inferiore rispetto a quello che prenderebbe tra una stagione, in cui il suo ingaggio è salito anno dopo anno fino a toccare 12 milioni.