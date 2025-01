La Juventus può cedere Vlahovic a giugno per 20 milioni: la cifra per l'addio immediato

A quanto la Juventus può cedere Vlahovic

Questo è senza dubbio il momento più difficile perda quando è arrivato allaNon solo per il campo, visto che il serbo ha già passato periodi complicati, ma soprattutto perché a Torino non sembra esserci più spazio per Dusan., che partirà subito titolare al posto dell'ex Fiorentina, ha solo accelerato il processo di allontanamento tra la Juve e Vlahovic. I discorsi sul rinnovo di contratto sono fermi e i prossimi possono davvero essere gli ultimi mesi del giocatore in bianconero.



Vlahovic ceduto a gennaio? Quanto chiede la Juventus

La Juventus ha acquistato Vlahovic nel gennaio 2021, versando nelle casse della Fiorentina oltre 80 milioni di euro. Per il giocatore invece un contratto fino al 2026 con cifre a salire (fino a 12 milioni all'anno). Il club bianconero è consapevole da tempo che se cederà Vlahovic, lo farà per cifre decisamente inferiori. Con la scadenza del contratto sempre più vicina e il rischio quindi di perderlo a zeroA giugno, come riporta Calcio e Finanza, il valore netto a bilancio del giocatore sarà attorno ai 19 milioni di euro. Vale a dire chevisto che l'obiettivo principale della società sarà evitare una minusvalenza.In questi giorni è emerso anche lo scenario di una cessione immediata di Vlahovic, che però sembra difficile, soprattutto con il passare del tempo. Non però perché la Juventus non ascolterebbe offerte, anzi. Ma perché al momento non sono arrivate proposte per il giocatore