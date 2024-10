La partita di Vlahovic in Juventus-Cagliari



La carezza di Thiago Motta

Eppure, dev'esserci una sfumatura. Trae il, un giusto mezzo che possa ridimensionare o perdonare Dusan. Che possa quantomeno restituirci un'idea dell'attaccante e non lasciarci così tanto spesso a chiederci cosa sia, cosa ne sarà, perché un giorno è carne e l'altro è pesce. DV9 fa due passi indietro, nonostante il rigore segnato e una partita oggettivamente positiva, fatta di tante cose buone e di altrettante "impegnate".Poi però è un attimo, ed è il calcio: Douglas Luiz calcia, Scuffet respinge,Niente: la sbatte fuori con sufficienza, e il Cagliari ritrova forza e dunque l'episodio. Termina 1-1.In una partita da pochi tocchi (32) e appena 2 duelli vinti su 5, la prestazione disi colora di pensieri negativi: ha perso 6 volte il pallone, ha creato una grande occasione e ne ha sbagliate addirittura tre. Una di queste ultime - dicevamo - piuttosto clamorosa. Guardandola dunque solo con l'analisi dati, vien fuori un "così e così" generale.Invece no, niente. Cioè: poco più di niente. E l'errore che lo condanna all'insufficienza."Non devo dire nulla su quell'errore", ha pacificamente commentato. E' che piaccia o meno, fa tutto parte del calcio e il calcio è tutto fuorché lineare, è quasi sempre soggettivo e benefattore solo a targhe alterne. Il bastone e la carota, comunque, han fatto bene a Dusan che dovrà riprendersi dopo quest'errore e dovrà quanto prima tornare a ri-caricarsi la squadra sulle spalle.E forse pure questo ha pesato, anzi sicuramente l'ha fatto. Lucidità, forma, attenzione. sono tutti elementi persi nel susseguirsi delle partite. Le sta giocando tutte. Ha già segnato 7 gol, di cui 5 in campionato.