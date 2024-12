La, in vista del prossimo match di campionato in programma sabato 7 dicembre contro il Bologna, potrebbe ritrovare. L'attaccante serbo, infortunatosi con la maglia della Nazionale nel corso dell'ultima sosta dedicata alla Nations League, ha saltato le partite contro Milan, Aston Villa e Lecce, ma sarebbe pronto per tornare a disposizione di Thiago Motta per la prossima gara di campionato contro il. Nel frattempo il giocatore, che ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo, è tornato a postare sui propri canali social. Un'immagine decisamente eloquente che sottolinea come DV9 stia ricaricando le batterie in vista del ritorno in campo che, in casa, Juve si augurano possa essere imminente.