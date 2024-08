Non solo Manuel Locatelli . Ancheè apparso in una nuova "versione", sicuramente migliore, nelle prime due uscite stagionali della, in cui è stato messo con più frequenza nelle condizioni di colpire a rete: le conclusioni in porta del serbo, infatti, sono state già 8, di cui 5 contro il Como e 3 contro il Verona. Risultato: due goal, due legni e una rete annullata per un fuorigioco non dipeso direttamente da lui, come scrive Tuttosport. Un'ulteriore testimonianza, questa, della diversa aria che tira nella squadra bianconera, che tra l'altro dai gialloblù ha subito un solo tiro in porta, nel finale di partita.