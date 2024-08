È unagià nuova quella vista nelle prime due uscite del campionato di Serie A, con Thiago Motta in panchina. Lo testimoniano i numeri, anche di un singolo come, tanto bersagliato di critiche nella scorsa stagione e ora apparso in una nuova "versione", sicuramente più positiva: nel match contro il Verona il centrocampista azzurro si è infatti reso protagonista di 113 tocchi (contro i 58,8 di media a partita dell'ultima annata), con l'88% di passaggi riusciti, 3 contrasti vinti su 4 e un prezioso pallone sradicato dai piedi di Ondrej Duda, quello poi trasformato da Dusan Vlahovic nel goal del vantaggio. Lo scrive Tuttosport.