Quanti goal ha segnato la Juventus senza Vlahovic?

I numeri di Vlahovic in stagione

20 presenze

20 volte titolare

12 goal

2 assist

Dopo tre partite di assenza causa infortunio, a partire dalla sfida contro il Bologna, laha ritrovato. Un recupero fondamentale per i bianconeri che nelle ultime uscite ufficiali hanno ritrovato un numero 9 in grande spolvero e che, a suon di reti, si è confermato il calciatore zebrato che sin qui ha segnato più di tutti: 12 goal complessivi, di cui 7 in Serie A, 4 in Champions League e uno in Coppa Italia. E a proposito di goal, la domanda sorge spontanea: quanti ne ha segnati la Juventus senza il suo attuale capocannoniere?Nelle tre partite che la Juventus ha giocato senza Dusan Vlahovic - contro Milan, Aston Villa e Lecce - la squadra allenata da Thiago Motta ha segnato solamente un goal, ovvero quello di Cambiaso contro il Lecce nell'ultimo turno di Serie A. Da quando Vlahovic è tornato a completa disposizione, invece, i bianconeri hanno trovato la via del goal per ben 10 volte nelle successive quattro uscite: 2 contro il Bologna, 2 contro il Manchester City, 2 contro il Venezia e 4 contro il Cagliari. Di queste dieci marcature, tre portano proprio la firma di DV9.









