, nel corso di un'intervista esclusiva a DAZN, ha parlato anche dei suoi avversari nonchè colleghi di reparto. L'attaccante serbo ha poi spiegato quali peculiarità e caratteristiche 'ruberebbe' volentieri ai migliori attaccanti attualmente presenti sulla scena internazionale: “Da Haaland prenderei il modo in cui attacca l’area. Quando parte, è difficile da fermare, per come attacca la profondità e per il fisico che ha. Da Lautaro prenderei il posizionamento del corpo, è micidiale. L’anno scorso è stato giustamente il migliore e ho grande rispetto per lui. A Kane e Lewandowski ruberei la finalizzazione, a Osimhen la velocità”.