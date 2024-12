I numeri parlano chiaro.: sono 22 in questo anno solare ormai prossimo a giungere al termine, con l'ultimo in ordine di tempo arrivato proprio ieri sera, al cospetto dele di, il "marziano" che per una volta è parso quasi totalmente innocuo e ha ceduto il posto al centro della scena proprio al suo diretto rivale, all'altro numero 9 in campo.Nella notte più importante, quella in cui serviva proprio lo "squillo" del bomber per conquistare tre punti fondamentali, Vlahovic ha fatto tutto quello che la Juventus si aspettava da lui, ovvero segnare un goal all'apparenza semplice ma che magari in un altro momento, in un contesto diverso, avrebbe pure sbagliato, cosa che probabilmente hanno pensato i suoi detrattori - e sì, molti fanno parte della stessa tifoseria bianconera - quando l'hanno visto saltare tra due avversari e colpire di testa quel pallone calciato al centro dell'area daÈ intervenuta anche la Dea Bendata, questa volta, per aiutare l'attaccante serbo. Tant'è, ma i numeri non mentono più: in Italia non c'è nessuno come Vlahovic, di cui infatti la Juve ehanno sentito maledettamente la mancanza nel momento in cui è stato costretto ai box, dopo la trasferta con la Nazionale.

