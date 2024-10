Juve, Vlahovic punta a un altro record contro la Lazio

è una partita importantissima per i bianconeri, ma non solo. Deve essere senza dubbio il match del riscatto dopo il pareggio contro il, ma anche per migliorare una serie di risultati in casa, che parlano di una sola vittoria e tre pareggi. Per farlo la Juve fa grande affidamento su Dusan Vlahovic , chiamato a guidare l'attacco e a rispondere con i gol dopo l'ultima gara. Il serbo è inoltre a caccia di un record importante che lo confermerebbe il vero faro del reparto offensivo bianconero.Il numero 9 vuole dare continuità ai suoi gol, scacciando definitivamente quell'errore contro il Cagliari. Vlahovic cercain tutte le competizioni, una striscia mai raggiunta in bianconero. Tutto qui? No, perché la Lazio potrebbe essere l'avversario perfetto per il classe 2000. Contro i biancocelesti, infatti, Vlahovic ha segnato, un dato che fa ben sperare per la gara di sabato.