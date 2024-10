I numeri di Vlahovic

Domenica ha sfatato un altro tabù, segnando contro l'Inter in uno stadio dove non era mai riuscito a rendersi protagonista. Oggi, a distanza di soli tre giorni,è pronto a riprendersi la scena in un nuovo match, quello contro il, che lo vedrà ancora in campo dal primo minuto (un po' per mancanza di un altro numero 9 che possa dargli il cambio, un po' perché Thiago Motta lo considera sempre più centrale nel progetto della Juventus).E allora c'è da scommettere (e sperare…) che l'attaccante serbo non perda l'occasione di questa partita, sulla carta meno complessa di altre, per invertire una tendenza negativa che ha contrassegnato la sua stagione finora, con una sola eccezione: la mancanza di goal tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. In casa, infatti, Dusan è andato a segno solo nell'1-1 contro il Cagliari, su rigore: in tutte le altre sei gare - comprese le due di Champions League - è rimasto a secco, con un unico assist all'attivo contro il PSV Eindhoven.Otto, in totale, le sue reti in nove presenze, un bottino niente male che però ad oggi è stato "arricchito" sostanzialmente solo in trasferta. Questa sera per Vlahovic la chance di far esultare i tifosi della Juve anche nel tempio bianconero.





