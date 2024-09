I numeri di Vlahovic in Champions League

7 presenze

2 goal

1 assist

I goal di Vlahovic in Champions League

Villarreal-Juventus 1-1 (22 febbraio 2022)

Juventus-Maccabi Haifa 3-1 (5 ottobre 2022)

guiderà l'attacco dellanella gara d'esordio indei bianconeri contro il PSV. Per l'attaccante serbo inizierà la sua terza avventura in maglia bianconera nella massima rassegna continentale: ma come era andata nelle stagioni precedenti? Ecco tutti i numeri di Vlahovic in Champions League.





